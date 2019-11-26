الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

Advertisements

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس لـ48 ساعة مقبلة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، والتي ننشرها في السطور التالية.

توقعات طقس اليوم الثلاثاء

من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس خريفي معتدل في النهار على كافة الأنحاء لكنه سيكون بارد ليلا حتى الصباح الباكر، ومن المتوقع تواجد شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد (الصحراء الغربية).

Advertisements

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والتي تصل إلى شمال الدلتا، يصاحبها فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح المحملة بالأتربة على شمال البلاد وسيناء، وتنشط الرياح أيضا على البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 25 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 19

الوجه البحري والقاهرة 28 18

شمال الصعيد 30 18

جنوب سيناء والغردقة 29 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 18

توقعات طقس غدا الأربعاء

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء، يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، ليسود طقس دافئ بالوجه البحري والقاهرة، وأيضا السواحل الغريبة، مائل للحرارة في هذا التوقيت من العام على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، حار نهارا على جنوب الصعيد، وبارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها فرصا لسقوط الأمطار على شمال الدلتا والسواحل الشمالية، وتمتد تلك السحب إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون محملة بالرمال والأتربة، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 23 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 28 20

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 19