ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت؟.. “الإفتاء” تجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم توفير الزوجة من مصروف المنزل، دون علم زوجها، مؤكدا أنه يجوز للزوجة التوفير والإدخار من من مصروف المنزل، دون علم زوجها، بشرط أن تنفق تلك الأموال على المنزل.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاؤ المصرية، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن توفير الزوجه وإدخارها من مصروف المنزل لا مانع فيه شرعا، شرط أن تنفق تلك الأموال على المنزل والأولاد، ولا يحق أن تصرف تلك الزوجة الأموال التي ادخرتها على نفسها.

وأضاف أمين الفتوى في بثه المباشر أن الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها عدد من الرجال تعودوا على إعطاء مصرف للبيت كبير، فيجب على الزوجة إنفاق الفائض منه في أمور لها علاقة بالمنزل والأسرة، ولا يحق لها أن تصرفها على أمور شخصية متعلقة بها.