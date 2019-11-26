السيسي يفتتح المجمع الصناعي بالرسوة بالفيديو كونفرانس

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المجمع الصناعي الصغير والمتوسط، في جنوب الرسوة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وأعطى الرئيس إشارة الافتتاح، وتولى الافتتاح المهندس خالد عبدالمبدي سليمان مدير المشروع بهيئة التنمية الصناعية والمقم إسلام عميرة، المشرف على المشروع.

افتتاح المجمع، جاء ضمن حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات الهامة وكبار رجال الدولة.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات بمحافظة بورسعيد، ومنها: أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما يتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، بجانب المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد، والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس بالفيديو كونفرانس.

وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مشروع جنوب الرسوة الجديد يأتي للمساهمة في توفير فرص اكبر للشباب عن طريق توفير مصانع مجهزة، كما أن المشروع يوفر مناطق صناعية مجهزة تهدف للارتقاء بالمنتج المصري.