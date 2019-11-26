برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك الإسكندرية.. إليك التفاصيل

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يقدم بنك الإسكندرية العديد من الخدمات لعملاءه، منها القروض الشخصية أو قروض تمويل السيارات، ومن بينها أيضا برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل البرنامج للأفراد، وشروط الحصول على التمويل الخاص به.

برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد من بنك الإسكندرية

تصل قيمة التمويل لـ50 ألف جنيه، بفترات وأنظمة سداد مختلفة، تصل لـ24 شهرا.

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الشروط

يشترط للحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد من بنك الإسكندرية، أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و65 عاما، وأن يكون الحد الأدني له في العمل سنة واحدة على الأقل.

المستندات المطلوبة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، صورة من عقد الإيجار، أو التميلك باسم العميل، ويجب أن تكون الصورة سارية حتى انتهاء مدة التمويل، بالإضافة لفاتورة حديثة للمرافق، لا يتعدى تاريخها الـ3 أشهر، ويمكن للبرنامج طلب مستندات آخرى إضافية.

يذكر أن بنك الإسكندرية، أعلن تخفيض قيمة الفائدة بنسبة 2.5% على الشهادات الإدخارية الثلاثية صاحبة العائد الثابث الشهيرة باسم “ألكس ستار”، وأوضح أن الفائدة خفضت إلى 10% بعدما بلغت 12.5% على الشهادات الإدخارية الشهرية، فيما هبطت الفائدة على عوائد الشهادت الربع سنوية إلى 10.25% بعدما كانت بلغت 12.75%.

وأعاد البنك التعامل مع الشهادات الإدخارية “ألكس ستار” بعد وقف التعامل معها بسبب أسعار الفائدة، جاء ذلك بعد الاستقرار الذي شهده التعامل بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ليصل مجموع ما خفضه البنك في أسعار الفائدة خلال 2019 إلى 3.5% وإلى 5.5% منذ بداية 2018، جاء ذلك بعد أن رفع “المركزي” الفائدة بنسبة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بهدف دعم الجنيه أمام الدولار ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة وقتها.