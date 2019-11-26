مدير منظمة الصحة العالمية يصل مطار القاهرة لبحث سبل التعاون

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وصل للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ووصل لمطار القاهرة في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث تعزيز سبل التعاون.

واستقبل مطار القاهرة تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، الذي وصل على متن رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيوريخ، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، استعدادا لبداية رحلته بالقاهرة، لبحث سبل التعاون.

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وكان مدير منظمة الصحة العالمية، زار القاهرة من قبل، والتقى وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض إنجازات مصر، في المجال الصحي، واستعراض مجهودات وزارة الصحة، وما تقوم به من إنجازات، ومشروع التأمين الصحي، وتم أيضا استعراض نتائج المبادرات الصحية التي أقامتها مصر بالأونة الأخيرة، والخطط المستقبلية، وخلال الزيارة طلبت وزيرة الصحة مدير المنظمة، دعم مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس “سي”.

كما شهد اللقاء بين مدير منظمة الصحة العالمية، ووزيرة الصحة والسكان، مناقشة عقد الاجتماع الأول، والذي يضم 18 مديرا قُطريا للمنظمة، إضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لأفريقيا.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أطلقت العديد من المبادرات في الفترة الأخيرة، من بينها، حملة للتوعية ضد مرض الحصبة، وكيفية التعامل مع المصابين بالمرض من الأطفال أو أحد أفراد الأسرة، والتوعية بمظاهر المرض والعلامات التي تظهر على الإنسان.

وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن للحصبة عدة أعراض منها، ظهور طفح جلدي مائل للاحمرار، وسيسبق الطفح الجلدي سيلان في الأنف، وعطس ودموع في العين، ويصاحب الاعراض السابقة التهاب الملتحمة، ويصاب المريض بالحصبة بالحساسية الشديدة للضوء، ومن الممكن أن يظهر الطفح الجلدي عقب أربعة أيام من الأعراض السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيانها، ضرورة التوعية بمرض الحصبة، وخاصة بين الصغار، وهو مرض يسببه فيروس الرويبولا، وهذا الفيروس مكانه في الأنف والحنجرة يعيش فيهم، ونصحت وزارة الصحة والسكان في بيانها، الأفراد المصابين بالحصبة بالعزل عن باقي أفراد الأسرة منعا لانتشار المرض بين أفراد الأسرة الواحدة، كما ينصح بالراحة التامة للمريض وشرب السوائل بكثرة، ويمكن للمرض الانتقال عن طريق العطس والسعال.