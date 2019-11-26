التعليم: امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا والصف الأول ورقيا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي ستكون إلكترونية في المدارس الحكومية والخاصة، وامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي ستكون ورقية، وسيتم توزيع التابلت على ما يقرب من 90% من طلاب الصف الأول الثانوي قبل نهاية العام الحالي، لتبدأ الامتحانات بالنظام الإلكتروني في مايو المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للحديث حول باقي فئات الطلاب من طلبة المنازل ، أو السجون، أو الطلاب في الخارج، وهم سيؤدون الامتحان ورقيا، مشيرا إلى أن قانون حصة امتلاك الأجانب في المدارس المصرية لن تزيد عن 20% حتى لا يكون للمستثمر حق الإدارة، ويمكن الاستثناء منها حسب جدية المستثمر. كما أن المؤتمر سيشمل أيضا الحديث حول البوابة الإلكترونية الجديدة للمعلمين.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تجربة الفصول الذكية سيتم تعميمها على كافة المدارس، وذلك لحل مشكلة كثافة الفصول.

وكان الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، قد نشر خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019/2020، والتي عرضها موقع “مصر 365″.

خريطة الامتحانات

امتحانات المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الابتدائية والتي تشمل الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، من المقرر أن تبدأ في 11 يناير المقبل وتستمر لمدة 7 أيام متتالية حتى 18 يناير المقبل، على أن تختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها.

امتحانات المرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الإعدادية من المقرر أن تبدأ في 11 يناير وتستمر حتى لمدة 7 أيام متتالية حتى 18 يناير المقبل، وتختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها، وأوضحت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها، أن امتحانات المرحلة الإعدادية، تشمل مراحل: الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي.

امتحانات المرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الثانوية من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير وتستمر لمدة 12 يوما متتاليا حتى 23 يناير المقبل، على أن تختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها، أوضحت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية، أن الامتحانات تشمل مراحل: الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.