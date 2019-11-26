جلسة طارئة الخميس المقبل بالبرلمان لمناقشة قرار التجديد لرئيس البنك المركزي

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قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقد جلسة طارئة في البرلمان الخميس المقبل، في تمام الساعة الـ12 ظهرا، وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الجلسة تأتي قبل الموعد المقرر لبدء جلسات شهر سبتمبر بثمانية أيام، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب في بيانه، أن الجلسة الطارئة، تأتي عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، مشيرا إلى أن يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي من بينها البنك المركزي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات، وتلك المدة يمكن تجديدها مرة واحدة فقط.

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وأوضح بيان مجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ورد إليه أمس الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبناء عليه دعى مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة الخميس المقبل، لنظر الأمر.