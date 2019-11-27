درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27/11/2019 في مصر والدول العربية

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 4 درجات مئوية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها فرصا لسقوط الأمطار بالسواحل الشمالية، تصل لمناطق من الوجه البحري، مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

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ومن المتوقع، أن تتراوح سرعة الرياح بين 18-20 عقدة، بما يعادل 36 كيلو متر في الساعة، لكنها لن تصل لحد العاصفة، موجهة النصح للمواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، للتعرف على التقلبات الجوية، وتحديد نوعية الملابس، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

كما نصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بالابتعاد عن الأماكن التي يكثر بها الرمال والأتربة بقدر الإمكان، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

وفي السطور التالية، ننشر درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وعدد من المحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العطمى

القاهرة 18 24

شبين الكوم 18 24

طنطا 18 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 16 23

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 16 23

دمياط 15 24

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 12 24

السويس 14 24

العريش 18 24

رفح 17 23

رأس سدر 18 24

نخل 08 25

نويبع 18 24

طابا 16 23

كاترين 06 19

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 17 29

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 12 25

سوهاج 17 26

قنا 18 28

الأقصر 16 31

أسوان 16 33

أبوسمبل 19 33

الوادي الجديد 13 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 29

حلايب 23 28

رأس حدربة 23 27

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 18 28

الرياض 15 26

المنامة 21 25

أبوظبي 20 26

الدوحة 20 27

الكويت 13 24

دمشق 06 18

بيروت 20 26

عمان 11 23

القدس 12 22

غزة 16 26

بغداد 10 23

مسقط 19 26

صنعاء 10 21

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 19

تونس 10 20

الجزائر 11 18

الرباط 08 20

نواكشوط 17 26