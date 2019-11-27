الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وتوقعات بسقوط أمطار

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام الأربعاء، الخميس، والجمعة، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس الأربعاء

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 4 درجات مئوية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

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وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها فرصا لسقوط الأمطار بالسواحل الشمالية، تصل لمناطق من الوجه البحري، مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

ومن المتوقع، أن تتراوح سرعة الرياح بين 18-20 عقدة، بما يعادل 36 كيلو متر في الساعة، لكنها لن تصل لحد العاصفة، موجهة النصح للمواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، للتعرف على التقلبات الجوية، وتحديد نوعية الملابس، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

كما نصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بالابتعاد عن الأماكن التي يكثر بها الرمال والأتربة بقدر الإمكان، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 23 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 28 20

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 19

توقعات طقس الخميس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 17

الوجه البحري والقاهرة 24 16

جنوب سيناء والغردقة 27 20

شمال الصعيد 24 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 19

توقعات طقس الجمعة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود بعد غد الجمعة، طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 14

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 27 20

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 15