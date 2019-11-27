المحافظون الجدد يستعدون لأداء اليمين الدستورية أمام السيسي

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يستعد المحافظون الجدد لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن حركة المحافظين الجدد رسميا خلال ساعات أيضا.

وقالت مصادر إنه تم تعيين محمد طاهر الشريف، محافظًا للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سويف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر، واختيار جاكلين عازر، لتتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة، وحازم عمر نائبًا لمحافظ سوهاج.

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وأوضحت المصادر، أن أغلب المرشحين لمنصب المحافظين الجدد، تم إبلاغهم قبل يومين فقط، وعقد معهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لحسم ملف كل مرشح، قبل أداء اليمين الدستورية.

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء اللواء أركان حرب شريف بشارة من الصين، وطلب منه قطع زيارته للقاء رئيس الوزراء والاستعداد لحلف اليمين الدستورية، كما أن اختيار المحافظين الجدد تم بعناية، مع التركيز على العنصر الشبابي، ليكونوا ضمن الحركة كمعاونين للمحافظين، ومنهم جاكلين عازر، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أحد شباب البرنامج الرئاسي والعاملين في المجال الطبي، وإبراهيم ناجي الشهابي، المرشح نائبا لمحافظ الجيزة.