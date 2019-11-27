Valu Friday تطبيق جديد لتقسيط مشترياتك في البلاك فرايداي

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بدأت العديد من المحلات والمتاجر، وأماكن التسوق الإلكترونية عروض الجمعة السوداء، أو ما يطلق عليها البلاك فرايداي، بعروض مختلفة ومميزة، ويمكن التسوق وتقسيط مشترياتك في البلاك فرابداي، والتي تمتد للجمعة الأخيرى من شهر نوفمبر، عبر تطبيق “Valu Friday”، الذي يطرح شبكة واسعة من المحلات والمتاجر، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل أكثر حول الخدمة.

خطوات الاستخدام

يمكنك تحميل البرنامج من المتخر الخاص بتحميل البرامج لهاتفك الذكي، ويمكن التسجيل بحسابك على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أو “لينكد إن” أو “جوجل”، أو يمكن التسجيل بحساب جديد ببياناتك، وسوف تصلك رسالة على هاتفك المحمول بها الكود الخاص بك.

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يتطلب منك البرنامج، إدخال الوظيفة، وعنوان العمل، والراتب الشهري، ونوع السكن إذا كان إيجار أو تمليك، ومدة السكن الحالية، كما يطلب منك البرنامج صورة شخصية، وعند دفك أقساط بنكية يجب ذكرها وتوضيح صافي المرتب الخاص بك، مع توضيح السن الخاص بك أيضا، ثم يقجم لك البرنامج إجمالي قيمة المشتريات المتاح تقسيطها، ومدة التقسيط، ومبلغ القسط الشهري.

يتيح البرنامج أكثر من 1000 محل وعلامة تجارية للتسوق، وتدفع الأقساط من خلال بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان، كما يمكن الدفع كاش من خلال فروع فوري أو مصاري.

عقب التسجيل في البرنامج، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع valu والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال “الأبليكشن” بالبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، أو فاتورة حديثة للمرافق، كما أن البرنامج متاح فقط في القاهرة والإسكندرية.

البلاك فرايداي

الجمعة السوداء تسمى أحيانًا في الوطن العربي بـالجمعة البيضاء، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، وفي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا بسبب الخصومات الكبيرة.

في يوم الجمعة السوداء تقوم أيضا بعض متاجر الإنترنت مثل موقع أمازون، وإيباي بتقديم عروض مغرية، ففي ذلك اليوم يقوم الموقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، ويقوم إضافة إلى ذلك بتقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.