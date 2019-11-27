تشغيل 188 سيارة ميكروباص بعد قرعة علنية في 6 أكتوبر

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قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تشغيل 188 سيارة ميكروباص، تحمل السيارة الواحدة منها 14 راكب، للعمل بنظام السرفيس، بعد إجراء القرعة العلنية، لمشروع تشغيل عدد من السيارات بنظام الأجرة في المدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تقدم للقرعة العلنية 400 متقدم، تم اختيار 188 منهم، ووضع 40 منهم في قائمة الانتظار، على أن يكون هناك سيارات جاهزة عند حدوث أي أمر طارئ، واستبعاد أي من السيارات التي تم تشغيلها، لخدمة جميع المناطق التي بها مركبات “كبوت” كبديل آمن لتلك السيارات.

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كما تقرر تشغيل السيارات، لتكون بديل آمن لخدمة المناطق النائية، ومن المقرر دعم تلك السيارات بخدمة الـ”GPS” لضمان نجاح المنظومة، والسير في خطوط معينة دون اتخاذ طرق أخرى، وذلك حرصا على حماية المواطنين، والقضاء على مركبات التوك توك، ومركبات الكبوت التي تعتبر وسيلة غير آمنة لهم.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة السادس ممن أكتوبر، إنه تم بيع 10محال تجارية بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح من (18م2 : 34,56م2)، وذلك في مزاد علني بالمدينة، ووصل أعلى سعر لبيع المتر المربع الواحد بأحد المحال إلى 130 ألفا و500 جنيه، والذي يعمل بنشاط “كوفي شوب” بمنطقة الشباب 70م، بينما بلغ أقل سعر للمتر مربع بأحد المحال بالمسقط الأفقي بالدور الأول بإسكان المستقبل، والذي يعمل بنفس البنشاط “كوفي شوب” 16 ألفا و100جنيه، وإجمالي القيمة البيعية للمزاد بلغ نحو 13 مليون جنيه.