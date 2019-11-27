عقار جديد للوقابة من مرض الالتهاب السحائي

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يستعد سوق الدواء المصري، لاستقبال عقار جديد للوقاية من مرض الالتهاب السحائي، الذي أصبح منتشرا مؤخرا بعدة دول، ومن المقرر أن تعقد الشركة الدوائية المنتجة للعقار، مؤتمر يوم الجمعة المقبل لطرح العقار الجديد، الذي يسمى Menactra.

وحصل العقار الجديد على موافقة وزارة الصحة والسكان، استعدادا لطرحه في الأسواق، ويأتي ذلك في ظل سعي وزارة الصحة لتوفير أحدث العلاجات، ودعم المريض الصري، وحمايته من أي أمراض قد تصيبه، وتوفير العقاقير اللازمة لها.

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وكانت وزارة الصحة قد طالبت المواطنون بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه فيها بالإصابة بالالتهاب السحائي، على الخط الساخن رقم 105، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، بالمجان، موضحة أن الخط الساخن تلقى بلاغا بوجود حالتين مصابتين بالمرض في الإسكندرية، وعند الفحص تبين سلبية البلاغات.

وشددت الوزراة على ضرورة تعاون المواطنون معها، للحد من انتشار المرض والقضاء على الشائعات، كما أن الخط الساخن مجاني، ويجيب على تساؤلات المواطنون على مدار 24 ساعة.

وقال الدكتور علاء الدين عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة تعطى تطعيمات الالتهاب السحائي خلال أربعة جرعات، على مراحل مختلفة كالتالي: أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، وأولى ثانوي، وجميع التطعيمات بالمجان، فيما عدا تطعيم المصريين المسافرين للخارج، وخاصة المتجهين للدول التي ينتشر بها المرض، وأيضا المعتمرين والحجاج.

ويعد مرض الالتهاب السحائي هو تورم في البطانة المحيطة بالمخ، ويتسبب في الإصابة بهذا المرض نوع من أنواع البكتيريا الخطيرة، ويطلق على الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي اسم “السحايا”، وينتج التهابها عن طريق الإصابة بعدوى فيروسية أو الإصابة بعدوى فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب وخطورة المرض على حسب المسبب له، حيث أن الالتهاب السحائي الفيروسي عادة يكون خفيف ولا يستدعي العلاج، أمام بالنسبة إلى الإلتهاب السحائي البكتيري أو الفطري فيكون أكثر خطورة فقد يؤدي إلى التسبب في حدوث الوفاة، وتعتبر أمراض إلتهاب السحايا، وكذلك التلوث الدموي من أخطر الأمراض، تصيب أي شخص وفي أي عمر، لكن يعد الأطفال الصغار والرضع هم أكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض.