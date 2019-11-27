زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جزيرة يونانية وأهالي القاهرة يشعروا به

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أعلن الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم، في جزيرة “كريت” اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيقت القاهرة، مضيفا أنه الزلزال شعر به سكان القاهرة خاصة في منطقتي حلوان والمعادي، ومحافظات شمال الدلتا.

وأكد بدوي، في تصريحات صحفية، عم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، متوقعا وقوع توابع للزلزال بهذه القوة التي تخطت 6 درجات بمقياس ريختر، مضيفًا أنه توقيت وقوع التوابع غير محدد، فقد تحدث بعد يوم أو يومين وقد تصل إلى أكثر من شهر.

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