موقع إلكتروني لتسجيل قراءات عدادات المياه بمدينة بدر

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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لإرسال وتسجيل قراءات عدادات المياه، ليعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بالمدينة، لتوفير الجهد على سكان المدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر في بيان له، أنه تم تجهيز الموقع ليكون بمستوى جيد ليستقبل القراءات بشكل مستمر،كما أنه مزود بأحدث التقنيات الحديثة، ومتصل بشبكة الكمبيوتر الخاصة، المتصلة بإدارة مياه الشرب في المدينة، ويسمح للمشتركين كافة بمختلف أنحاء مدينة بدر إرسال القراءات الخاصة بهم بشكل يومي على مدار الأسبوع، ويستقبل الموقع (تسجيل الاستهلاك – شكاوى الخدمة – معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم – إجمالي المديونيات)، وذلك كمرحلة أولى.

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ويمكن للمشتركين بخدمة مياه الشرب، البحث برقم الاشتراك من خلال آخر فاتورة استهلاك لهم، ويبحث الموقع عن فاتورة الاستهلاك بالاسم، كما يوفر رقم خاص للعميل، كما يقدم الموقع الجديد العديد من الخدمات، منها توضيح أماكن ضعف المياه، أو الأماكن اليت ستشهد انقطاعا للمياه، بشل محدث باستمرار.

ويعتبر الموقع في مرحلته الأولى استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية، ومن المقرر تفعيل الموقع في شهر ديسمبر المقبل، كما أن المرحلة الثانية من الموقع، ستشهد إمكانية سداد الفواتير عن طريق الفيزا، أو الكروت الذكية، أو خدمة السداد عن طريق “فوري”، ومن مزايا الموقع الجديد، أنه يبعد عن الأخكاء البشرية، وتكون المعلومات والقراءات التي به سليمة دون أخطاء.