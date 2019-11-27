بالأسماء.. تعرف على المحافظين الجدد ونوابهم

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يستعد المحافظون الجدد لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن حركة المحافظين الجدد رسميا خلال ساعات أيضا.

وحصل موقع “مصر 365″، على القائمة النهائية بأسماء المحافظين الجدد ونوابهم، نستعرضها في السطور المقبلة.

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قائمة المحافظين الجدد

عبدالحميد عبدالعزيز محافظا للقليوبية.

جمال نورالدين محافظا لكفرالشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط.

أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم.

طارق رحمي محافظا للغربية.

طارق الفقي محافظا لسوهاج.

محمد الشريف محافظا للإسكندرية.

خالد شعيب محافظا لمطروح.

أشرف الدرديري محافظا لقنا.

شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية.

أشرف عطية عبدالباري محافظا لأسوان.

عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر.

إبراهيم الشهاوي محافظا للمنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف.

أسامة القاضي محافظا للمنيا.

أيمن مختار محافظا للدقهلية.

قائمة نواب المحافظين

محمد محمود إبراهيم نائبا لمحافظ المنيا.

حسام فوزي نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

أحمد النبوي عطا نائبا لمحافظ الغربية.

سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية.

جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية.

حازم عمر نائبا لمحافظ قنا.

غادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان.

أحمد محمود عبدالعاطي نائبا لمحافظ الشرقية.

إيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء.

عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد.

لبنى عبدالعزيز نائبا لمحافظ الشرقية.

عمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفرالشيخ.

بلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف.

جيهان عبدالمنعم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة.

هيثم فتحي الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية.

أحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج.

هند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة.

إسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط.

محمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

دينا الدسوقي نائبا لمحافظ مطروح.

أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان.

محمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم.

وأوضحت المصادر، أن أغلب المرشحين لمنصب المحافظين الجدد، تم إبلاغهم قبل يومين فقط، وعقد معهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لحسم ملف كل مرشح، قبل أداء اليمين الدستورية.

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء اللواء أركان حرب شريف بشارة من الصين، وطلب منه قطع زيارته للقاء رئيس الوزراء والاستعداد لحلف اليمين الدستورية، كما أن اختيار المحافظين الجدد تم بعناية، مع التركيز على العنصر الشبابي، ليكونوا ضمن الحركة كمعاونين للمحافظين، ومنهم جاكلين عازر، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أحد شباب البرنامج الرئاسي والعاملين في المجال الطبي، وإبراهيم ناجي الشهابي، المرشح نائبا لمحافظ الجيزة.