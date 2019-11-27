طقس غدا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 24

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول طقس غدا الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وعدد من المحافظات، وعدد من المدن والعواصم، نستعرضها في السطور التالية.

توقعات طقس غدا الخميس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 12 23

مطروح 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 14 25

السويس 14 24

العريش 15 24

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 20 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 24

بني سويف 15 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 13 25

قنا 13 26

الأقصر 13 26

أسوان 14 27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 29

الرياض 16 27

المنامة 22 26

أبو ظبي 19 27

الدوحة 20 27

الكويت 16 27

دمشق 06 18

بيروت 18 22

عمان 07 18

القدس 10 18

غزة 15 22

بغداد 12 23

مسقط 20 27

صنعاء 04 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 14 23

تونس 11 22

الجزائر 11 18

الرباط 10 21

نواكشوط 18 26