مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية 4 ديسمبر

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تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني الخميس 4 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرا، لبيع سيارات وبضائع حكومية، بقاعة النادي المصري القاهري، المتواجد في منطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المزاد، وكيفية الحصول على كراسة الشروط.

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية

سيارات جهات حكومية

يعرض المزاد سيارات إسعاف وميكروباص وميني باص وملاكي وبيك أب وأتوبيس وموتوسيكل وجرار زراعي ومقطورات وجريدر وفنطاس ونقل وماتور رش وتروسيكل ومطافي ماركات: (بلايموث / نيسان / ميتسوبيشي / فيات / نصر / أوبل / بيجو / كاستور / جاك / جاوا / سوزوكي / روماني / كوبوتا / الفا / بولونيز / شيفورليه / ريجاتا / فورد / داتسون / افيكو / فانتوم / لادا / مازدا / تروسيكلات صيني / بيدفورد / سي زد / إيسوزو / روسي / تاتا / جيانج / شنجان / فولكس).

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بضائع جهات حكومية

ويعرض المزاد بضائع لجهات حكومية، وهي: حديد وصاج خردة، وخلافه من البضائع الأخرى.

كراسة الشروط

تطلب كراسة الشروط والمواصفات، وسعرها 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، ويدفع المتقدم للمزاد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين لدخول المزاد، والبيع بالمزاد يتم دون عمولة، وأساس البيع هو المعاينة.

كراسة الشروط تعد شرط أساسي لدخول المزاد، ولابد أن تكون بصحبة المتزايد عند دخول قاعة المزاد، كما تطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد، ويدفع باقي المبلغ خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.