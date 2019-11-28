درجات الحرارة اليوم الخميس 28/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفي السطور التالية، ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات
الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 23
دمنهور 13 23
الإسكندرية 12 23
بلطيم 12 23
مطروح 13 22
بورسعيد 16 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الإسماعيلية 14 25
السويس 14 24
العريش 15 24
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 20 26
مرسى علم 20 26
الفيوم 15 24
بني سويف 15 24
المنيا 12 24
أسيوط 13 25
سوهاج 13 25
قنا 13 26
الأقصر 13 26
أسوان 14 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 32
المدينة 18 29
الرياض 16 27
المنامة 22 26
أبو ظبي 19 27
الدوحة 20 27
الكويت 16 27
دمشق 06 18
بيروت 18 22
عمان 07 18
القدس 10 18
غزة 15 22
بغداد 12 23
مسقط 20 27
صنعاء 04 22
الخرطوم 20 35
طرابلس 14 23
تونس 11 22
الجزائر 11 18
الرباط 10 21
نواكشوط 18 26

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