الأرصاد: شبورة تصل لمدن الصعيد واستقرار الطقس حتى السبت المقبل

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الصباحية خاصة بالطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية، ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية السائقين القيادة بحذر، خاصة وأن الشبورة كثيفة خلال اليومين المقبلين، وتمتد لمدن الصعيد، كما أن حالة الطقس مستقرة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية له بالتليفزيون المصري، إن حالة الطقس مستقرة حتى السبت المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة انخفضت بالأمس نتيجة كتلة هوائية تتعرض لها البلاد، لكنها ستعود لمعدلاتها الطبيعية.

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ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.