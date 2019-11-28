برلماني يتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء المحافظين الجدد وعرض برامجهم

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تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب؛ لاستدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية؛ وذلك لعرض برامجهم على البرلمان.

وقال البرلماني، إنه تقدم بطلب الإحاطة، بناء على المادة 134 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية، مطالبا بتوجيه طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، للتعرف على برامج المحافظين الجدد، ووضع الحلول لمشاكل المحافظات المختلفة، لتصل رؤى المحافظين الجدد إلى لجنة الإدارة المحلية، والتعرف على خططهم وبرامجهم ومدى تطابقها مع الواقع، مطالبا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية.

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وأدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن حركة المحافظين الجدد رسميا، وأوضحت المصادر، أن أغلب المرشحين لمنصب المحافظين الجدد، تم إبلاغهم قبل يومين فقط، وعقد معهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لحسم ملف كل مرشح، قبل أداء اليمين الدستورية.

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء اللواء أركان حرب شريف بشارة من الصين، وطلب منه قطع زيارته للقاء رئيس الوزراء والاستعداد لحلف اليمين الدستورية، كما أن اختيار المحافظين الجدد تم بعناية، مع التركيز على العنصر الشبابي، ليكونوا ضمن الحركة كمعاونين للمحافظين، ومنهم جاكلين عازر، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أحد شباب البرنامج الرئاسي والعاملين في المجال الطبي، وإبراهيم ناجي الشهابي، المرشح نائبا لمحافظ الجيزة.