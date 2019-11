بالأسماء.. الصحة تحذر من 80 دواءً وتمنع تداولهم بالأسواق

Advertisements

حذرت وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الأخيرة من تداول العديد من الأدوية والعقاقير الطبية، وأصدرت ما يقرب من 42 منشورا تحذيريا، لمنع تداول تلك الأدوية والعقاقير، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، ووصلت لـ80 مستحضرا.

ضبط عبوات من مستحضر (saizen liquid 20 mg)، للتشغيلة رقم au024360، والتشغيلة رقم au024538. يستخدم العقار في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال، وضبط وتحريز مستحضر (bivatracin spray)، إنتاج شركة أكديما للتشغيلة رقم 17101062 – 17101063؛ حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية. ويستعمل كمضاد حيوي لعلاج التهابات الجلد والجروح، وضبط وتحريز 9 مستحضرات تجميل خاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل؛ نتيجة أخطاء في أرقام التسجيل بالإدارة، منها: falco after sun gel – lavorex mouth wash.

كما أصدرت وزارة الصحة بيانا، بتحريز العبوات المغشوشة من قطرة العين (tobrades eve) للتشغيلة رقم 18E29PA. وتستخدم لعلاج التهابات العين، وضبط تشغيلات غير مطابقة من دوار “Saizen Liq 6 mg”، ويستخدم في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال، وضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر التجميل bless cream كون التسجيل الخاص به خاطئ، وضبط مستحضر (tanacea syrup)، إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية، ورقم التسجيل 161/2014، كونه غير مسجل لإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية.

وحذرت وزارة الصحة أيضا من استخدام تشغيلة مغشوشة رقم 4351100053 من دواء “privigen – human normal immunoglobulin”، والمستخدم لعلاج نقص المناعة، وتشغيلة مغشوشة تحمل رقم FHB16087، من عقار “factor 8 Y vail”، والمستخدم كعلاج لمرضى الهيموفيليا (مرضى نزف الدم)، واستخدام تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من قطرة العين “Orcha Tears plus 15 ml eye drops”، وتحمل رقم 1017156 – 1017157، ومكمل غذائي تحت اسم “مونتانا رويال جيلي”، للتشغيلة رقم 818501، لأنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وتحريز مستحضر “سيبتادين- محلول مطهر 10%” للعبوات 250 مللي، كونها “مجهولة المصدر”، وتشغيلتين رقم 1860163 و1760454 لمستحضر مستحضر New – flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، إذ صدر لهما عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة الدوائية، ومستحضر “purifier topical disinfectant”، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، والمدون عليها رقم التسجيل 032/2014، وإنتاج شركة بانكس فارم، إذ لم يتم إنتاجه بالمصنع مطلقًا.

وفي بيان لها، ذكرت وزارة الصحة ضبط المستحضرVerorab (rabies vaccine for human use)، للتشغيلات: رقم NIE35، بتاريخ انتهاء صلاحية 4/2019 والتشغيلة HI833 بتاريخ انتهاء صلاحية 10/20. ويستخدم اللقاح للوقاية من داء الكلب للأطفال والبالغين، إذ أفادت الشركة المصنعة أنها لم تنتج هذه التشغيلات، وضبط وتحريز عبوات مغشوشة لعقار بيبزول ٤٠ مجم (Pepzol 40 mg) والمستخدم لعلاج قرحة المعدة، للتشغيلة رقم 337 بتاريخ إنتاج 7/2018 وتاريخ انتهاء 7/2021.

بالإضافة لضبط وتحريز تشغيلة رقم 4117079 من مستحضر (Bronchoterol Syrup)، ويستخدم في حالات الكحة، وهو من إنتاج شركة الفرعونية لأنه غير مطابق من حيث التحليل الكيميائي، وضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط)، كما حذرت إدارة الصيدلة من أدوية (Livagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/6، وEgyurso 500 mg لـ 3 تشغيلات- وursochol 250 mg – وbiliver 450 mg لـ 5 تشغيلات).وتستخدم تلك الأدوية في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى.

كما حذرت وزارة الصحة من عبوات مجهولة من المستحضر البيطري “Doxyral 20 powder”، والمدون عليه رقم التسجيل 61837، وتصنيع مصنع RAL pharma، كونه غير مسجل بوزارة الصحة، وأعلنت ضبط عبوات مغشوشة من مستحضر “zytiga 500mg tab”، والذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا الخبيث، وحذرت من مستحضر تجميل مغشوش يحمل اسم “worecare cream” برقم تسجيل 7935/2006، حيث تقدمت الشركة بشكوى أنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر من قبل، ومستحضر تجميل مغشوش تحت اسم “vividol hair oil” برقم تسجيل 6871/2010، حيث تقدمت الشركة صاحبة المستحضر بشكوى لتداول المستحضر المغشوش بالأسواق.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، ضبط وتحريز ما يوجد من مستحضر “جاست ريج 200 مجم أقراص”؛ لوجود خطأ في تغليف بعض الشرائط، للتشغيلة رقم 191566.ويستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وضبط وتحريز ما يوجد من مستحضر “rantidol 150 mg tab”، إنتاج شركة النصر للتشغيلة رقم 103817؛ حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية. ويستخدم في علاج قرحة المعدة والاثني عشر وحموضة المعدة، وحذرت من استخدام تشغيلة مجهولة المصدر من دواء “فورستيو”، سرنجة جاهزة للحقن” تشغيلة رقم “C926227G”، والذي يستخدم كعلاج لهشاشة العظام.

كما حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة مغشوشة رقم 990173، من مستحضر “ليدوكايين” (مرهم)، والذي يستخدم كمخدر موضعي، وأعلنت ضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر “بريجيتا 240 ملي جرام”، في التشغيلات أرقام “H022B03″، و”H0304B04″، ومستحضر “إفاستين” تشغيلة رقم “B7254B01”. ويستخدم لعلاج الأورام والأمراض السرطانية، وحذرت من عبوات مغشوية ومهربة من مستحضر zytiga 500 mg tab، لعلاج الأورام، وأعلنت ضبط وتحريز عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري “amoxy 20%”، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.

كما أعلنت وزارة الصحة ضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر “Botox. Vial” تشغيله رقم “c 4122c3″، ويستخدم في منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، وحذرت من بودرة مغشوشة للمضاد الحيوي من مستحضر “Wouncure topical powder 10 gm”، إنتاج شركة ريفا فارما، وحذرت من عبوات مغشوشة بالأسواق من المستحضر الدوائية الآتية: “Curam 457 mg/Sml powder for oral suspension. fain”، “Curam 312.5 mg/Sml powder for oral suspension. fain” – ‏”Curam 156.25 mg/Sml powder for oral suspension. fain”، بناءً على طلب شركة “ساندورز”، كإجراء احترازي كما هو متبع عالميًا.

وحذرت وزارة الصحة أيضا من التشغيلات غير المطابقة من المستحضر الدوائي “azatribact 200 mg susp”، مضاد حيوي والمستخدم في حالات التهاب الجهاز التنفسي لدى الأطفال والرضع. والتشغيلات تحمل أرقام “190314A- 190315A-190212A- 190311A-190312A”، وأعلنت ضبط وتحريز تشغيلة لمستحضرين لعدم مطابقتهما للخواص الطبيعية والصيدلة: الأول “Laxolac syrup” والذي يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي تشغيلة رقم 184473، وكذلك تشغيلة رقم 182270 من مستحضر “calamy1 – D Lotion” والذي يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة.

وطالبت وزارة الصحة بعدم تداول عقار (Simethicone 120 ml emulsion) بجميع تشغيلاته؛ بناء على طلب الشركة المنتجة. ويستخدم لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال، وأعلنت ضبط وتحريز جميع تشغيلات مستحضر “Alertam 30 mg /5ml Susp” بناءً على طلب شركة المهن الطبية المنتجة للعقار. ويستخدم العقار لعلاج الحساسية، وسحب عقار “زانتاك” بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة، بجانب 20 دواءً أخرين.. للتعرف عليهم اضغط هنا

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من أدوية بيطرية غير مسجلة ومغشوية: تشمل: “terry pol 20%، terry max 20%، prol 200، terry-colistin، E-prol، methromycin 20%”، وأعلنت ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضررامسفتراكس1جم فيال تشغيلة رقم 171681انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020، وضبط وتحريز جميع التشغيلات من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab، وهو مضاد حيوي لعلاج الالتهابات، بناء على طلب الشركة.