مصرع مواطن دهسا تحت عجلات قطار في الإسكندرية

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أعلن الدكتور محمد حسن أبو حمص مدير عام هيئة الإسعاف في الإسكندرية، مصرع مواطن دهسًا أسفل عجلات قطار أبو قير في محطة الظاهرية شرق الإسكندرية، موضحًا أن المرفق تلقى إشارة بشأن سقوط شخص أسفل قطار أبو قير، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأوضح أبو حمص، في بيان عنه، أن المتوفى هو محمد مفيد حافظ (38 سنة)، تعرض للدهس أسفل عجلات القطار، وجارى نقل الجثمان للمشرحة الإسعاف في كوم الدكة.

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وأكد شهود عيان، أن المواطن المتوفى سقط من القطار قبل وصوله إلى محطة الظاهرية، بسبب الزحام الناتج عن تأخر حركة القطارات الداخلية، موضحين أن القطار جر المتوفى بضعة أمتار قبل أن يتوقف في محطة الوصول.