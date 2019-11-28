خطوات وأماكن التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد أربعة أشهر من البداية التجريبية لها، ويعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية، خطوات التسجيل بالمنظومة الجديدة، والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل

يمكن التسجيل بعد التوجه لأقرب وحدة صحية، أو مركز صحي تابع لمنطقتك، ويجب إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال، ثم تسجيل البيانات لفتح الملف العائلي، وتحديد الميعاد لإتمام الفحص الطبي الشامل للأسرة، وعقب تسجيل البيانات، يتم فتح الملف العائلي، ومن خلاله تتابع الحالة الصحية لك ولأسرتك.

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المستندات المطلوبة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد للأطفال، ويبدأ التسجيل يوميا من الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء، ماعدا يوم الجمعة، ومحافظات المرحلة الأولي التي بدأ التسجيل بها، هي: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، أماكن المراكز والوحدات المتاح التسجيل بها، بكل محافظة.

محافظة بورسعيد

الضواحي

مصطفى كامل.

القابوطي.

بنك الإسكان.

فاطمة الزهراء.

الإسراء.

جنوب البترول.

– الزهور

الجوهرة.

علي بن أبي طالب.

قبضايا.

تعاونيات الزهور.

عثمان بن عفان.

عمر بن الخطاب.

الميسرة.

5000 وحدة.

المناخ.

المناخ 1.

الكويت.

المناخ 2.

العلاج الطبيعي.

شمال الحرية.

العرب.

العرب 1.

العرب 2.

– بورفؤاد

الحرفيين.

بورفؤاد ثان.

– الجنوب

بحر البقر القديمة.

بحر البقر الجديدة.

ام خلف.

حوض بدران.

– غرب

الجرابعة.

محافظة السويس

– الأربعين

وحدة طب أسرة المحروسة.

وحدة طب أسرة السادات.

– الجناين

وحدة طب أسرة قرية عامر.

وحدة طب أسرة الشالوفة.

وحدة طب أسرة المشروع.

– فيصل

وحدة طب أسرة 24 أكتوبر.

وحدة طب أسرة الرائد.

مركز صحة أسرة الصباح.

– عتاقة

وحدة طب أسرة السلام 2.

وحدة طب أسرة عرب العامرين.

وحدة طب أسرة الصفا.

محافظة الإسماعيلية

– الإسماعيلية

مركز طب أسرة السبع بنات.

مركز طب أسرة الشهداء.

مركز طب أسرة الشيخ زايد.

وحدة طب أسرة طوسون.

– أبو صوير

وحدة طب أسرة أبو صوير البلد.

وحدة طب أسرة الواصفية.

وحدة طب أسرة السبع أبار الغربية.

– القنطرة غرب

وحدة طب أسرة أبو خليفة.

وحدة طب أسرة الكيلو 14.

وحدة طب أسرة الشهيد خيري.

– التل الكبير

وحدة طب أسرة البعالوة الكبرى.

وحدة طب أسرة أبو عاشور.

وحدة طب أسرة الظاهرية.

– فايد

وحدة طب أسرة سرابيوم.

وحدة طب أسرة فنارة.

وحدة طب أسرة كسفريت.

– القصاصين

وحدة طب أسرة السويدات.

وحدة طب أسرة الخفيج.

وحدة طب أسرة تل ثمود.

– القنطرة شرق

وحدة طب اسرة التقدم

وحدة طب اسرة العبور

وحدة طب اسرة جلبانة

محافظة جنوب سيناء

رعاية الأمومه والطفولة طور سيناء.

المركز الحضري بالرويسات شرم الشيخ.

وحدة صحة الأسرة بأبو صوير راس سدر.

مركز أبو زنيمة.

مركز نويبع.

مركز رأس سدر.

وحدة العريشية.

محافظة الأقصر

– البندر

مركز الكرنك الجديد.

مركز صحة الأسرة.

وحد ة القباحي الغربي.

وحدة نجع الخطباء.

– البياضية

وحدة البغدادي.

– القرنة

وحدة حاجر الأقالتة.

وحدة الطارف.

– الزينية

وحدة الزينية بحري.

وحدة العشي.

– الطود

وحدة منشية النوبة.

وحدة الضمان.

– أرمنت

وحدة الرزيقات قبلي.

وحدة المحاميد بحري.

– إسنا

مركز الدير.

مركز أصفون.

مركز حي القرية.

وحدة الشغب.

وحدة كومير.

محافظة أسوان

– أسوان

الشلال.

الصداقة الجديدة.

غرب سهيل.

كلابشة.

الكرور.

غرب أسوان.

كيما.

المحمودية.

المقلة.

العلاقي.

الكوبانية.

ابوالريش قبلي.

صحاري.

– دراو

نجع ونس.

الشطب.

الجعافرة.

القفطية.

الشيخ إبراهيم.

الحربياب.

– كوم إمبو

سبيل مكي.

منيحة.

عزبة العرب.

الإسماعيلية.

حجازة.

العتمور قبلي.

العتمور المستجد.

الكفور.

جعفر الصادق.

سلوا قبلي.

عرب كيما.

رعاية طفل.

الكاجوج.

– نصر النوبة

إبريم.

قورتة ثالث.

العلاقي.

دابود.

وادي العرب.

الدر وتنقالة.

المالكي.

الكرامة.

عنيبة.

– إدفو شرق

المفالسة.

المحاميد.

اللديد.

العوينية.

الشراونة قبلي.

النزل.

الشيخ علي.

– إدفو غرب

عمرو بن العاص.

العوضلاب.

النخل.

المريناب.

الرمادي بحري.

الوقادب.

رعاية طفل إدفو.

حاجر البلاليص.

العكارمية.

الرمادي قبلي.

الغوالية.

الرقيقين.

حاجر أبو خليفة.

الغنيمية.