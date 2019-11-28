إحباط محاولة تهريب 400 علبة لعقار للإجهاض ممنوع تداوله خارج المستشفيات

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تمكن رجال الجمارك من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية عبر مطار القاهرة، وأحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه عند تفتيش الركاب، القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية أشرف الحسيني في راكب مصري قادم من إثيوبيا، وتم فحص الحقائب الخاصة به على جهاز الأشعة “إكسراي”، ووجد بحقائبه أدوية بشرية كان يحاول تهريبها.

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وعثر مجدي فريد نائب مدير الإدارة، عقب تفتيش حقائب الراكب، علة 400 علية لعقار خاص بالإجهاض، ممنوع تداوله خارج المستشفيات الحكومية، وضعها بين طيات ملابسه، وتقرر تشكيل لجنة جمركية، تضم عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الجمرك ،تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة.

وعقب تفتيش حقائب الراكب والعثور على العقاقير الطبية، قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، تحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 137 لسنة 2019، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.