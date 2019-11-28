دليل المتاجر الالكترونية: أفضل مواقع البيع والشراء عبر الإنترنت

دليل المتاجر الالكترونية، نجد أن التجارة الإلكترونية من أشهر انواع الشراء التي تتم في الفترة الأخيرة، والتي تتم فقط عن طريق الانترنت لتلبية حاجة المواطنين كما انها حققت نجاح مذهل في الفترة الأخيرة، وعملت على تلبية حاجات السوق وهناك العديد من المتاجر التي يلجأ إليها العديد من العملاء للشراء وأسعارها في متناول الأيدي دائما مقل نون للتسوق، وسوق كوم.

موقع نون للتسوق

يعتبر موقع نون أفضل موقع يقوم بتوفير كوبون خصم نون من احدي اشهر واهم المواقع الالكترونية التي يتم من خلالها الشراء لاي جهاز الكتروني يرغب فيه المواطن مثل اللاب توب او الكمبيوتر او الاكس بوكس والبلايستيشن، وغيرها من الاجهزة التي يحتاج اليها الكثيرين في تجهيز المنزل، ويوفر ايضا موقع نون الكاميرات الحديثة، وأجهزة المحمول.

كوبون خصم سوق كوم

من اشهر وارخص المتاجر الالكترونية التي أصبح الاعتماد عليها من قبل العديد من المواطنين هي كوبون خصم سوق كوم لبيع جميع المنتجات الكهربائية او الملابس او الاحذية.

موقع على اكسبرس اكسسوارات

من اهم الخدمات التي يعمل على تقديمها موقع على اكسبرس اكسسوارات هي الدعم لجميع الخدمات فيه باللغة العربية كما أنه يقدم الشراء بأي وسيلة من الوسائل التي يرغب المشتري بالدفع من خلالها.

يدعم موقع على اكسبرس اكسسوارات خدمة اي سكرو، وخدمة Escrow للدفع من خلالهم كما ان المنتج يصل الى العميل بنفس المواصفات التي تم الطلب بها، ونفس المقاس.

هناك خدمة الشحن المجاني المقدمة من موقع على اكسبرس اكسسوارات، ويمكن ايضا ان يتواصل العمل مع أي بائع من البائعين الصينيين، والدفع دون اضافه اي اموال بالشراء من المصنع مباشرة.

موقع شي ان

يعتبر موقع شي ان من اشهر المواقع التي تلجأ إليها النساء للشراء للملابس، والاكسسوارات، والفساتين باقل الاسعار الممكنة، وأعلى المستويات للجودة.