درجات الحرارة اليوم الجمعة 29/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 09 21

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الاسماعيلية 15 25

السويس 15 25

العريش 14 22

رفح 14 22

رأس سدر 13 26

نخل 09 21

نويبع 19 25

طابا 18 23

كاترين 06 17

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 14 27

مرسى علم 17 28

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 12 26

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 09 27

شلاتين 17 28

ابو رماد 16 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 20 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 19 30

الرياض 16 27

المنامة 20 26

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 27

الكويت 14 26

دمشق 05 18

بيروت 15 22

عمان 07 19

القدس 10 18

غزة 14 22

بغداد 11 23

مسقط 20 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 13 22

تونس 13 22

الجزائر 10 19

الرباط 10 21

نواكشوط 18 28

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الصباحية خاصة بالطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية، ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية السائقين القيادة بحذر، خاصة وأن الشبورة كثيفة خلال اليومين المقبلين، وتمتد لمدن الصعيد، كما أن حالة الطقس مستقرة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية له بالتليفزيون المصري، إن حالة الطقس مستقرة حتى السبت المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة انخفضت بالأمس نتيجة كتلة هوائية تتعرض لها البلاد، لكنها ستعود لمعدلاتها الطبيعية.