نشرة الجمعة 29/11/2019.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، انسيابا مروريا واختفاء للزحام المعتاد بشوارع القاهرة والجيزة المعتاد طيلة أيام الأسبوع، نظرا لأن اليوم هو عطلة رسمية لعدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاعي العام والخاص، كما أن المدارس في عطلتها الأسبوعية مما أدي لظهور سيولة مرورية واضحة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، وسجلت شاشات غرفة علميات المرور، انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية، والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.

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وشهد محيط جامعة القاهرة انسيابا مروريا وصل لميدان الجيزة، لتختفي الكثافات المرورية ببداية كل من شارعي فيصل والهرم، كما انتظمت حركة السيارات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وظهر الانسياب المروري أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين وبالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، فيما تسير الحركة المرورية ببطئ بمحور صلاح سالم لكل من المتجة لنفق الميرغني، ونفق الأزهر، وصولا لمنطقتي الأزهر والجمالية.

وظهرت الكثافات المرورية البسيطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، فيما اختفت تلك الكثافات في شارع التحرير وصولا للدقي، كما ظهرت السيولة المرورية أعلى محور 26 يوليو، وتسير حركة السيارات بشكل طبيعي في اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك ميدان لبنان، كما شهد كوبري أكتوبر انسيابا مروريا بالاتجاهين، وشهد كورنيش النيل زحاما خفيفا في الاتجاه لمنطقة المعادي حتي وسط المدينة، كما شهدت منطقة رمسيس زحاما بسيطا أيضا.

واختفت الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية لكل من المتجة لمناطق الجيزة ومدينة الفيوم وحدائق الأهرام وميدان الرماية، كما شهد الطريق الزراعي انسيابا مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، كما ظهرت سيولة مرورية بشوارع محافظة الجيزة وصولا إلى قسم الطالبية، وظهر انسياب أعلى كوبري الجيزة المعدني، وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة، لتتجدد بشارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة، فيما شهد ميدان التحرير انسيابا مروريا في الساعات الأولى من الصباح.