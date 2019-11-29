أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الجمعة 29/11/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

الكوسة: سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 5 جنيهات.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

الرمان: بلغ سعر كيلو الرمان 7.50 جنيه.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو جرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلو جرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلو جرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو جرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.