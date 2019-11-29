الحكومة تنفي شائعة إصابة طلاب المدارس بأسيوط بفيروس “سي”

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أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيانا نفى فيه ما تردد حول إصابة عدد من طلاب المدارس بمحافظة أسيوط بفيروس “سي”، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعات، حول إصابة عدد من طلاب المدارس بمحافظة أسيوط بفيروس “سي”، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت الأمر تماما، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، فطلاب المدارس جميعهم بحالة جيدة، ولم يتم رصد أي إصابات.

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة مهتمة حاليا برصد حالات الإصابة بفيروس “سي”، للقضاء عليه نهائيا، تماشيا مع الخطة القومية التي طرحتها الدولة لمكافحته، كما أن الوضع الصحي بالمدارس آمن تماما، ولم يتم رصد أي حالات إصابة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيانها مع المجلس الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه مع انطلاق حملة “100 مليون صحة”، للقضاء على فيروس “سي”، جاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، وخلالها تم تم فحص مليون و862 ألف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، وهناك ١٤ نقطة مسح مستمرة حالياً في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نقل وتداول المعلومات والتأكد من مصدرها، خاصة المعلومات أو الشائعات التي من الممكن أن تثير القلق والبلبة لدى المواطنين، وعند الاستفسار عن شئ أو الإبلاغ عن شكاوى يمكن التواصل مع الوزارة مباشرة للحصول على المعلومات الصحيحة دون تحريف.