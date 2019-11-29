وزارة المالية تنفي زيادة أسعار السجائر ومنتجات التبغ

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أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيانا نفى فيه ما تردد حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومواد التبغ، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعات، حول زيادة أسعار السجائر ومنتجات التبغ، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة المالية للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت الأمر تماما، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي نيه لرفع أسعار السجائر أو مواد التبغ.

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وأوضحت وزارة المالية، أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات، وطالبت وزارة المالية، العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نقل وتداول المعلومات والتأكد من مصدرها، خاصة المعلومات أو الشائعات التي من الممكن أن تثير القلق والبلبة لدى المواطنين، وعند الاستفسار عن شئ أو الإبلاغ عن شكاوى يمكن التواصل مع الوزارة مباشرة للحصول على المعلومات الصحيحة دون تحريف.

وعند وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخنـ على رقم (16408).