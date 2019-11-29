إحباط محاولة تهريب 170 شيشة إلكترونية بمطار القاهرة

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تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير.

ونجح رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، في إحباط محاولة عدد من الشيش الإلكترونية، وأوضحت مصادر جمركية، أنه عند تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الخليج القادمة من البحرين، اشتبه محمود سعيد رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكبة بحرينية، وذلك لترددها كثيرا على المطار، وكثرة سفرها.

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ونفت الراكبة البحرينية، أن يكون بحوزتها أي أشياء تحتاج لدفع جمارك، أو حملها أي ممنوعات، وبتمرير حقائبها على جهاز الأشعة “الإكس راي”، بمعرفة أحمد الشريف المأمور المعين على جهاز الفحص، وجد بحوزتها 170 شيشة إلكترونية كانت تحاول تهريبها، و109 عبوات لمستلزمات الشيش الإلكترونية، خبأتها بين طيات ملابسها.

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المضبوطات مع الراكبة، وجدت بالعرض علي عبد الله عبود مدير الجمرك، بعد قرار تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها من هبة مصطفي مأمور الجمرك بالخط الأخضر تحت إشراف مصطفى الجندي ومحمود عبد النبي مديري الحركة، وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكبة، وتحرير محضر ضبط جمركي.