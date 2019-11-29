طقس مستقر حتى 72 ساعة.. وتوقعات بسقوط أمطار الأحد

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس دافئ نهارا وبارد في الليل، والساعات الأولى من الصباح، وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فارق في درجات الحرارة بين الليل والنهار يصل لـ12 درجة.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، ونصحت بارتداء الملابس الثقيلة خاصة لمن يخرجون في الساعات الأولى من الصباح، أو يعودون في الليل، منعا وتجنبا للإصابة بنزلات البرد.

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وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج “صباح البلد”، على شاشة “صدى البلد”، أن هناك شبورة مائية في الصباح بالطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية، بشمال البلاد، تصل للدلتا والقاهرة والوجه البحري، ومدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وقدمت النصيحة للسائقين للقيادة بحذر، خاصة في الصباح الباكر، لأن الشبورة تحجب الرؤية.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مناسبة لكافة أعمال الصيد والملاحة اليوم وغدا، وأنه كلما زادت حالة استقرار الطقس كلما زادت كثافة الشبورة، فالوقت حان لتوديع فصل الخريف واقتراب استقبال فصل الشتاء.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار الأحد المقبل، بالسواحل الشمالية، وبعض مناطق من شمال الدلتا، ولكن اليوم وغدا لن تكون هناك أي فرص لسقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.