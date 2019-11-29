القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع جديد حول سد النهضة

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تستعد القاهرة لاستضافة اجتماعا جديدا حول سد النهضة الأسبوع المقبل، يضم كل من وزراء الرى والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان لها، أن يوم الأحد المقبل سيشهد مغادرة الوزير ياسر عباس إلى القاهرة، ليرأس وفد السودان المشارك في الاجتماع.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع ليومي الاثنين والثلاثاء، من الأسبوع المقبل، ويعد هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني، ضمن أربعة اجتماعات، على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى قبل حلول 15 يناير المقبل.

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وفي نهاية شهر ديسمبر المقبل، من المقرر أن تستضيف الخرطوم، الاجتماع الثالث، وتحضر أديس أبابا الاجتماعي الرابع في بداية شهر يناير المقبل، قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه، والذى سيعقد فى واشنطن منتصف شهر يناير المقبل.

يذكر أن الاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة الإثيوبية، بمنتصف شهر نوفمبر الماضي، شهد حضور ممثلين عن الولايات المتحدة، وممثلين أيضا عن البنك الدولي كمراقبين، وعروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة، كما وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التى توصلوا إليها كوثيقة عمل فى المناقشات المقبلة، وذلك بنهاية اجتماع أديس أبابا الأخير.