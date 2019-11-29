تبدأ بـ10 آلاف جنيه.. أرخص أسعار العمرة هذا العام

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انطلقت أولى رحلات موسم العمرة الجديد 1441 هجرياً في ظل تفاؤل كبير بموسم سياحي ناجح، وذلك بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية وتسجيل حوالي 1833 شركة سياحة لها حق تنظيم العمرة.

وأطلقت وزارة السياحة المصرية، الإثنين الماضي، أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي، في إطار الضوابط المنظمة التي وضعتها الوزارة.

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وتكفل الضوابط الجديدة قيام وزارة السياحة بأداء دورها الرقابي وذلك من أجل ضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لهم خلال أداء مناسك العمرة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

ودشنت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة إعلانات التسويق عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن لجلب أكبر عدد من الراغبين في أداء مناسك العمرة.

ويرصد “مصر 365” أرخص أسعار العمرة:

– 10 آلاف جنيه سعر برنامج العمرة “باخرة” لمدة 15 يومًا 14 ليلة.

– 12 ألف جنيه سعر المستوى “البري” لمدة 15 يومًا 14 ليلة.

– 13.5 ألف جنيه سعر المستوى “الاقتصادي” لمدة 15 يومًا 14 ليلة (طيران).

– 15 ألف جنيه سعر مستوى “4 نجوم” لمدة 15 يومًا 14 ليلة (طيران).

– 17.5 ألف جنيه مستوى “5 نجوم” لمدة 10 أيام 9 ليال (طيران).

– 21 ألف جنيه مستوى “5 نجوم مميز” لمدة 6 أيام 5 ليال، شامل وجبة الإفطار (طيران).

سعر برنامج رحلة “عمرة المولد النبوي” العام الماضي 2019، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه للرحلات البرية، و11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى الـ4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى الـ5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.

بدورها، طالبت غرفة شركة السياحة (الشركات المنظمة لرحلات العمرة) بتوجيه ملفاتها للمراجعة على بوابة العمرة المصرية قبل تاريخ السفر بـ72 ساعة على الأقل، حتى تستطيع الشركة الحصول على الباركود التنظيمي لمعتمريها قبل السفر بوقت مناسب حرصًا على إنجاح الموسم وراحة المعتمرين.​