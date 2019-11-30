درجات الحرارة اليوم السبت 30/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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طقس مستقر 72 ساعة.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس دافئ نهارا وبارد في الليل، والساعات الأولى من الصباح، وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فارق في درجات الحرارة بين الليل والنهار يصل لـ12 درجة.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، ونصحت بارتداء الملابس الثقيلة خاصة لمن يخرجون في الساعات الأولى من الصباح، أو يعودون في الليل، منعا وتجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بني سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 20 32

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبو ظبي 20 27

الدوحة 20 28

الكويت 14 26

دمشق 05 19

بيروت 17 22

عمان 08 20

القدس 08 19

غزة 14 22

بغداد 10 22

مسقط 20 27

صنعاء 04 21

الخرطوم 19 33

طرابلس 14 21

تونس 12 20

الجزائر 10 19

الرباط 11 20

نواكشوط 19 29