تعرف على التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم السبت

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إذا كنت تنوي السفر اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، تساعدك بوابة “مصر 365” في معرفة التأخيرات المتوقعة للقطارت، والتي تعلنها السكة الحديد، وذلك في إطار سعي البوابة لخدمة القراء والتسهيل عليهم.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم السبت نظرا لأعمال التجديدات والصيانة، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير بالهيئة.

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وقدمت الهيئة في بيان لها اعتذار للركاب عن تلك التأخيرات والتهديات، وأرجعته بسبب العمل على مشروعات جديدة لضمان تحسين مستوى الخدمة للركاب، وصيانة أعمال السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن التأخيرات المتوقعة تأتي على النحو التالي:

خط القاهرة / الإسكندرية: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.

خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات:

– القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

– أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

خط بنها / بور سعيد: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.

خط طنطا / المنصورة / دمياط: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة.