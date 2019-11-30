“الأرصاد” توضح حالة الطقس وحتى الاثنين المقبل

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر سوف تشهد حالة من الاستقرار الجوي، حتى اليوم، موضحًا أن التقلبات الجوية ما تزال مستمرة خلال فصل الخريف، مضيفًا أن فصل الشتاء سيبدأ بعد أكثر من شهر.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية، أن الحالة الجوية يومي الأحد والاتنين المقبلين، ستشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق في شمال الدلتا خاصة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مشيرًا إلى استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، كما أن هناك طقس بارد ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

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وأضاف أن درجات الحرارة سوف تصل لـ24 درجة مئية على القاهرة ومحاظات الوجه البحري، بينما تكون 25 على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 28 درجة على محافظات جنوب الصعيد.