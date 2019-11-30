توقعات بسقوط أمطار غدا الأحد.. وشبورة كثيفة في الصباح

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أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسير حول معدلاتها الطبيعية، مع انخفاض ملحوظ في الساعات الأولى من الصباح، وفي الليل، وتوقعات بسقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها ستكون أمطار خفيفة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة تتم دون وجود معوقات، على البحرين الأحمر والمتوسط، فالطقس مناسب لممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر والليل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

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وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، من الشبورة الصباحية، خاصة بالطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية، فيجب على السائقين القيادة بحذر، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح، لأن الشبورة تعيق الرؤية.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر سوف تشهد حالة من الاستقرار الجوي، موضحًا أن التقلبات الجوية ما تزال مستمرة خلال فصل الخريف، مضيفًا أن فصل الشتاء سيبدأ بعد أكثر من شهر.

وقال “شاهين”، في تصريحات صحفية، إن الحالة الجوية يومي الأحد والاتنين المقبلين، ستشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق في شمال الدلتا خاصة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مشيرًا إلى استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، كما أن هناك طقس بارد ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف أن درجات الحرارة سوف تصل لـ24 درجة مئوية على القاهرة ومحاظات الوجه البحري، بينما تكون 25 على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 28 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.