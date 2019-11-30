حدث في الزاوية الحمراء.. مقتل شاب على يد المتحرش بشقيقته

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شهدت منطقة الزاوية الحمراء، حادثا مروعا، عندما أخبرت إحدى الفتيات شقيقها بتحرش أحد الأشخاص بها، فذهب لمنزل المتحرش، وتطور النقاش بينهما، انتهى بمقتل شقيق الفتاة، حسب ما ورد في محضر النيابة.

وجاء في المحضر، أن المجني عليه يبلغ من العمر 22 عاما، كان يعمل في محل والدة للكهرباء، والمتحرش بشقيقته جاره منذ ما يقرب من 25 عاما، فكان الأهل أقارب وأصدقاء، ولكن عندما كبر الشاب الجاني الذي لم يكمل الـ18 عاما، عرف في المنطقتة لاعتياده مضايقة الفتيات والتحرش بهن.

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وأوضح محضر النيابة أن الفتاة التي تم التحرش بها تبلغ من العمر 16 عاما، وحاول الجاني التحرش بها، فاستغاثت وقامت بالصراخ، فحاول المحيطون بها تهدئتها، حتى ذهبت لشقيقها في محل والدها وأخبرته بالواقعة.

ذهب شقيق الفتاة بصحبه والده لمنزل أسرة المتحرش، وبدأ شجار بينهما، حاول الجيران تهدئتهما، وعاد كل منهما إلى مكان عمله، ولكن عقب ذلك توجه الجاني مجددا للمجني عليه بصحبة شقيقه وعمه، في مكان عمله، وبدأ شجار جديد، انتهي بطنع المجني عليه 3 طعنات، جعلته يفقد الوعي في الحال.

ذهب المجني عليه للمستشفى، وعقب دخوله لقسم الطوارئ تبين أنه فارق الحياة، متأثرا بإصابته في الوجه والرقبة، وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من المستشفى بوصول جثة المجني عليه، فتوجه فريق من قوات الأمن نحو مكان الواقعة للمعاينة، وبسؤال شهود العيان، تم تحديد المتهمين بقتل الشاب، وإلقاء القبض عليهم.