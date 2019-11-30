غدا.. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن غدا الأحد سيتم بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون المعاشات من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، ومن ماكينات الصراف الآلي، يمكنهم صرف المعاشات بداية من الأحد غدا الأول من ديسمبر، لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

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وتابعت الوزيرة في بيانها، أن أصحاب المعاشات التي تحول المعاشات لهم على بنك ناصر وهيئة البريد، يمكنهم صرف المعاشات بداية من الخميس 5 ديسمبر، بقيمة 6.107 مليار جنيه، ويجرى صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، لما يزيد على 1.683 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.