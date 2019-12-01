درجات الحرارة اليوم الأحد 1/12/2019 في القاهرة والمحافظات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسير حول معدلاتها الطبيعية، مع انخفاض ملحوظ في الساعات الأولى من الصباح، وفي الليل، وتوقعات بسقوط أمطار اليوم الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها ستكون أمطار خفيفة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة تتم دون وجود معوقات، على البحرين الأحمر والمتوسط، فالطقس مناسب لممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر والليل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، من الشبورة الصباحية، خاصة بالطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية، فيجب على السائقين القيادة بحذر، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح، لأن الشبورة تعيق الرؤية.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 13 22

دمنهور 14 22

الإسكندرية 13 23

بلطيم 15 22

مطروح 12 22

السلوم 12 21

سيوة 10 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 23

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 15 24

نخل 07 22

نويبع 19 24

طابا 13 22

كاترين 03 18

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 26

مرسى علم 20 27

الفيوم 15 23

بني سويف 14 23

المنيا 12 24

أسيوط 11 24

سوهاج 11 25

قنا 11 26

الأقصر 11 26

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادي الجديد 14 25

شلاتين 18 27

أبو رماد 18 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 20 25