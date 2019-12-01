تعرف على المستندات المطلوبة لدعم غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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تستعد هيئة التأمين الصحي الشامل، لاستقبال طلبات المواطنين، ودعم “غير القادرين”؛ للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة التي بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد، ووضعت الهيئة نموذجا لقبول طلبات غير القادرين في منظومة ااتأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك، بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين.

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ويطلب من غير القادرين للتقديم للمنظومة، إحضار الأوراق التالية: بيان قيد عائلي، بيان متوسط استهلاك الكهرباء خلال عام سابق، بيان متوسط استهلاك مكالمات التليفون الأرضي والمحمول والإنترنت، إيصال إيجار السكن أو عقد تمليك، شهادة بعدم امتلاك عقارات أو وحدات سكنية.

ويتطلب من غير القادرين أيضا إحضار: ما يثبت دخل رب الأسرة سواء المباشر أو غير المباشر، إقرار من الإدارة الزراعية التابع لها بعدم ملكية أي أراضٍ زراعية أو استئجارها، صورة من بطاقة الرقم القومي لأفراد الأسرة، إفادة بعدم العمل، ما يثبت المصروفات الدراسية من المدارس والمعاهد والجامعات لأفراد الأسرة، بيان بملكية السيارات من عدمه، بحث اجتماعي، كشف تحريات.

يذكر أن العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بدأ بشكل فعلي بداية شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تجريبياً في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء في شهر مارس لعام2020.