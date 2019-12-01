100 ألف شقة سكنية جديدة بالإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

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يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 100 ألف شقة سكنية خلال الربع الأول من عام 2020 ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي له مي عبد الحميد.

ومن المقرر أن يتم الطرح الجديد في مدن القاهرة الكبرى، لتوفير أكبر عدد من الشقق للسكان في الأماكن الأكثر طلبا، وقالت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات لها، إن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولى، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق، ويتم حاليا اختيار مواقع التنفيذ في المناطق المطروحة.

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وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحاتها، أن الإعلان الـ13 سيتم وفقا لقواعد وشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي دون تغيير، كما أن شقق الإسكان الاجتماعي أصبحت تشهد طلبات كثيرة بالفترة الأخيرة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، تم سحب 24 ألف كراسة شروط، وهناك 7400 مواطن سددوا جدية الحجز، رغم أن الحجز سينتهي في 12 ديسمبر الجاري.

وقالت “عبد الحميد”، إن الوحدة 3 حجرات وصالة كاملة التشطيب، تبلغ قيمتها 197 ألف جنيه، يتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، بالإضافة لسداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية لا تُرد، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.