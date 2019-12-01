الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا بالقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا، مع توقعات بسقوط أمطارا على عدد من المناطق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار، فالسحب المنخفضة والمتوسطة تظهر متكاثرة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد ومناطق من سيناء، كما أن الرؤية الأفقية تقل نظرا لتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون معتدلة، وتنشط على كل من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج من من متر ونصف إلى مترين.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد، ونصحت أيضا السائقين السير بحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية في الصباح.

ومتوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 21-22، وتتراوح على السواحل الشمالية من 21-22، وعلى شمال الصعيد من 22-23، وعلى جنوب الصعيد من 25-26، وتتراوح على جنوب سيناء من 25-26 درجة مئوية.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارا بجميع الأنحاء، وبارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية بالفترة الصباحية بسبب الشبورة، بمنطاق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.