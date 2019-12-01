8 طرق جديدة تختصر الوقت بين المدن والمحافظات.. تعرف عليها

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صممت في الفترة الأخيرة العديد من الطرق والكباري، التي تهدف لتقليل الوقت والمسافات، فبحسب الإحصائيات، بلغت إجمالي استثمارات الطرق والكباري التي تم تنفيذها منذ 2014 وحتى الأن 32 مليار جنيه، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، أبرز الطرق والاختصارات، للتنقل بين المدن والمحافظات بسهولة ويسر.

محور 30 يونيو

يعتبر محور النقل الأساسي الخدمي لمشروعات تنمية محور قناة السويس، كما أنه يربط بين 4 أقاليم، لتقليل المسافات ومدد السفر بين مدن القاهرة، بجانب تمتعه بقدر كبير من معدلات الأمن والأمان، وقلة الحوادث، و ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولي الساحلي “بورسعيد – دمياط”، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي، ويساعد في اختصار الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة فقط.

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محور 30 يونيو يتكون من قطاعين شمالي وجنوبي بتكلفة أكثر من 8 مليارات جنيه، ويضم 4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، بالإضافة لعدد من نقاط الإسعاف،

محور روض الفرج

يعمل على تخفيف الزحام عن منطقة وسط المدينة، كما أنه يربط بين العين السخنة والزعفرانة بطريق الساحل الشمالي والضبعة، وصمم المحور بتكلفة 6 مليارات جنيه، ويضم كوبري رزض الفرج المعلق، والذي يعتبر أضخم كوبري معلق في العالم.

ويضم محور روض الفرج مخرجًا للمتجهين إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وكوبرى 15 مايو، وثانٍ إلى شارع شبرا وميدان الخلفاوي، وثالث إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وميدان العباسية، ويساعد على اختصار المسافة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي بـ 15 دقيقة فقط.

الدائري الإقليمي

يعمل الطريق الدائري الإقليمي على تحقيق السيولة المرورية داخل العاصمة، ويستهدف نقب 25% من حركة المرور من على الطريق الدائري القديم، كما أنه ساعد على ربط العديد من المحافظات ببعضها البعض، بعيدا عن الطريق الصحراوي، كما أنه يوفر نحو ساعتين لسائقي النقل القادمين من ميناء دمياط كانت تضيع في الاختناقات المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

طريق الروبيكي

يعتبر أحد الطرق التي تعمل على تسهيل حركة النقل، للمصانع أو للمواطنين، كما أنه يعمل على ربط 4 مناطق صناعية ببعضها البعض، وهي (مدينة بدر – مدينة العاشر – الصالحية الجديدة – السويس).

طريق (شبرا ـ بنها الحر)

يبلغ طول الطريق 40 كم، وعرضه 41 متر، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر، ويشمل الطريق 62 عمل صناعي (38 كوبري + 24 نفقا) وأشرفت على تنفيذه 5 شركات، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المرور اليومي 60 ألف سيارة يوميًا، فيما يبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة، أي أنه يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

أنفاق قناة السويس

هي 5 أنفاق، تتمثل في نفقي الإسماعيلية وصولًا إلى سيناء ذهابًا وإيابًا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد لربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، وتربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، وتستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة 10 دقائق، بسرعة 60 كم تحت رقابة الرادار.

طريق الجلالة

تم إنشاءه بطول 5 كم، من خلال شق الجبال العملاقة، ويعد الطريق الأسهل للوصول لمدينة الغردقة، يبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة بطول 82 كم، ويهدف إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة الجديدة، وكانت المسافة من العين السخنة حتى الزعفرانة 70 كم وتشكل المنطقة الأخطر من القاهرة إلى الغردقة.

طريق النفق شرم الشيخ

يبلغ طول طريق “النفق- شرم الشيخ”، 342 كم في الاتجاهين، و كل اتجاه منهما يضم 3 حارات مرورية، ويختصر المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، وبلغت تكلفته الإنشائية 3.5 مليار