جرار زراعي يحتك بقطار ركاب بالمنصورة

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انحراف جرار زراعي بمقطورة دون لوحات معدنية، اليوم الأحد، كان يسير بجوار خطة السكة الحديد في محافظة الدقهلية، الواقعة بين محطتي ميت سلسيل والرياض، بخط المنصورة.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أن جرار زراعي بمقطورة دون لوحات معدنية، كان يسير بجوار خط السكة الحديد، واحتك مع العربة الأولى من القطار رقم 208، ركاب المطرية المنصورة، مما تسبب في تلفيات خفيفة في السيارة.

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وأضافت هيئة السكة الحديد في بيانها، أن الاحتكاك تسبب في حدوث كدمات بسيطة لراكبين من ركاب القطار، وتم نقلهما لمستشفى ميت سلسيل العام، واكمل القطار رحلته لمدينة المنصورة.

وناشدت الهيئة القومية للسكك الحديد في بيانها، قائدي المركبات المختلفة والدراجات، بالالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، والالتزام بقواعد وقوانين المرور، والعبور من المنافذ الشرعية تجنبا لوقوع الحوادث.