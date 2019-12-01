200 فرصة عمل للشباب بملتقى التوظيف في كوم حمادة

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نظمت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة كوم حمادة، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي الثاني، لتوظيف الشباب بالعديد من الوظائف المختلفة، بجميع القطاعات.

وعقد الملتقى الثاني لتوظيف الشباب في كوم حمادة، بنادي المعلمين، تحت إشراف جهاز ورعاية تشغيل شباب الخريجين بكوم حمادة، لتوفير 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين، بمختلف المجالات، وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن تلك الملتقيات لابد أن تستكر لتستغل طاقات الشباب، وللعمل على توفير فرص العمل المختلفة لهم.

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يذكر أن العديد من المحافظات، كانت قد شهدت ملتقيات مماثلة، ففي نوفمبر الماضي، نظمت الإدارة العامة للمشروعات ملتقى توظيفي للشباب من الطلبة والخريجين، والمهتمين بالنشاط الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في شركة TSS للمكملات الغذائية، وساهمت في توفير وظائف براتب ثابت يصل لـ2000 جنيه، وعمولات تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، بجانب تأمين صحي واجتماعي، ودورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل بمجال المكملات الغذائية.