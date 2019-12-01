إنشاء 300 وحدة للتشخيص والعلاج بالمناطق النائية

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تعاونا بين الخدمات التكنولوجية، وخدمات الرعاية الصحية، في المناطق النائية، مشيرا إلى أن تم سيتم إنشاء ما يقرب من 300 وحدة للتشخيص والعلاج، بتك المناطق، وبالفعل تم الانتهاء من إنشاء 150 وحدة منهم.

ويأتي ذلك، بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، تستعد هيئة التأمين الصحي الشامل، لاستقبال طلبات المواطنين، ودعم “غير القادرين”؛ للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة التي بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد، ووضعت الهيئة نموذجا لقبول طلبات غير القادرين في منظومة ااتأمين الصحي الشامل.

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يذكر أن العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بدأ بشكل فعلي بداية شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تجريبياً في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء في شهر مارس لعام2020.