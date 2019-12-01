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تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع سيارات، وبضائع جمرك مطار القاهرة، وغمرة والملاحق، وسيارات وبضائع شمال سيناء والعريش، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المزاد، وأنواع البضائع والسيارات المعروضة.

مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

سيارات جمارك مطار القاهرة وشمال سيناء

سيارات ملاكي ونقل وبيك أب ماركات: ( فورد – هيونداي – نيسان – هامر – دودج – جيب – إيسوزو – بي إم دبليو – تويوتا – كيا – مرسيدس – هوندا – أوسكال – لكزس – لينكولين – فولكس – جاجوار – بيجو – أودي – جراند شروكي – فيات – كريسلر – ميتسوبيشي – رأس جرار بالمقطورة ماز).

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بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية وجمارك شمال سيناء

(أقمشة متنوعة – ملابس متنوعة – أجهزة كمبيوتر ولوازمها – سماعات – كابل فايبر – أجهزة لاسلكي – إكسسوارات حريمي ورجالي – أجهزة اتصالات – قطع غيار أجهزة – عدسات – مواتير كهرباء – مسلتزمات سباحة – لاب توب وأي باد – كاميرات – شيش إلكترونية ولوازمها – مستلزمات كهرباء – تليفونات محمولة ولوازمها – ريسيفرات – مستحضرات وأدوات تجميل – باور بانك – كابلات – قطع غيار سيارات – ماكينات تصوير – أحذية – مفروشات – أجهزة كهربائية – أجهزة ومسلتزمات طبية – بطاريات – سيراميك – ماكينات تقطيع – زجاج سيارات) وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

تفاصيل المزاد

يقام المزاد في تمام الساعة 12 ظهرا، بالنادي المصري القاهري، بعين الصيرة، والمتواجد بجوار حديقة الفسطاط، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومقرها: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسعرها 400 جنيه.

شروط المزاد

يدفع المتقدم مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه رسم تأمين المزاد، والبيع بالمزاد يتم دون عمولة، فالمعاينة أساس البيع، كما تعد كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا ولا يمكن دخول المزاد بدونها، فلابد أن تكون بصحبة المتزايد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.